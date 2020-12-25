Emlakçı, 5 kilo 50 gram eroinle yakalandı - Son Dakika

Emlakçı, 5 kilo 50 gram eroinle yakalandı
25.12.2020 12:37
BOLU'da, polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 5 kilo 50 gram eroin ile yakalanan emlakçı M.B. (47), gözaltına alındı.
BOLU'da, polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 5 kilo 50 gram eroin ile yakalanan emlakçı M.B. (47), gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında İstanbul yönüne giden bir otomobili durdurdu. Özel eğitimli 'Sezar' adlı narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın farklı yerlerine saklanmış 10 paket halinde 5 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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