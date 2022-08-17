Çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili düzenleme! Gündüz çalışmayacaklar - Son Dakika
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Çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili düzenleme! Gündüz çalışmayacaklar

17.08.2022 09:38

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) yeni düzenlemesinde çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları gündüz çalışma olurları sonlandırılmıştır" denildi. Böylece çarşı ve mahalle bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerinde gündüz mesaisi dönemi sona erdi. Yapılan yeni düzenlemeyle; Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları gündüz çalışma olurları sonlandırıldı.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ 40 OLACAK

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenecek. Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenecek. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.

DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR İSTİSNA OLACAK

Olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları vb. durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri ortaya çıkması halinde Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilmesi ve bu hususa sürekli riayet edilmesi emri il müdürlüklerine uygulanması üzere gönderildi.

YORUMLAR
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EGM'den 81 ile 'bekçi' genelgesi: Gündüz görev almayacaklar! EGM'den 81 ile 'bekçi' genelgesi: Gündüz görev almayacaklar! Malatya'da özel güvenlik görevlilerine eğitim Malatya'da özel güvenlik görevlilerine eğitim
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili düzenleme! Gündüz çalışmayacaklar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili düzenleme! Gündüz çalışmayacaklar - Son Dakika
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