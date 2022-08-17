Çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili düzenleme! Gündüz çalışmayacaklar

Çarşı ve mahalle bekçilerinde gündüz mesaisi dönemi sona erdi. Yapılan yeni düzenlemeyle; Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları gündüz çalışma olurları sonlandırıldı.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ 40 OLACAK

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenecek. Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenecek. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.

DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR İSTİSNA OLACAK

Olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları vb. durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri ortaya çıkması halinde Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilmesi ve bu hususa sürekli riayet edilmesi emri il müdürlüklerine uygulanması üzere gönderildi.