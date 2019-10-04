Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2...
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 örgüt mensubunun patlayıcılarla birlikte yakalandığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:09 Kaynak: İHA
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