Arkeolog polisler, tarihi eser kaçakçılarına geçit vermiyor

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nda arkeolog polislerden oluşturulan özel ekip, tarihi eser kaçakçılarının izini sürüyor. 3'ü komiser, 7 polisten oluşan 10 arkeolog polis, son dönemde başta 20 bin 485 tarihi eserin ele geçirildiği 'Anadolu Operasyonu' ile 30 bine yakın tarihi eserin ele geçirildiği 'Miras Operasyonu' olmak üzere uluslararası çapta önemli operasyonlar gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan özel ekip, son dönemde uluslararası alanda dikkat çeken önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Arkeoloji okuyup, polis olan 3'ü komiser, 7'si polis 10 kişilik ekip, Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan eserlerin izini sürüyor. Bu yıl bu kapsamda gerçekleştirilen 'Anadolu Operasyonu'nda 20 bin 485 eser ele geçirildi, 86 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olma özelliğini taşıyan bu operasyon, arkeolog polislerin titiz çalışması sonucunda yapıldı. Operasyon, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kaçak kazılarda ortaya çıkan eserlerin yurt dışına çıkarılarak müzayede evlerine satıldığını ortaya koydu. Yine geçen mayıs ayında yapılan 'Miras Operasyonu'nda da 29 bin 11 tarihi eser ele geçirildi, 120 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda da Anadolu'ya ait pek çok eserin yurt dışına kaçırıldığı ortaya çıktı.

'ESERLERİN SATILDIĞI TEZİMİZİ DOĞRULAYAN OPERASYONLAR'Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nda görevli 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Onur Sürücü, ülke genelinde tarihi eser kaçakçılığı yapan suç gruplarının takibini, kültürel ve tarihi değerlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli çalışarak bu eserlerin Türkiye 'ye iadesini sağladıklarını anlatan Sürücü, "Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar özellikle zaman alan planlı ve büyük operasyonlardan oluşmakta. Son dönemde yaptığımız özellikle dikkat çekici iki tane uluslararası alanda operasyon var. Bunlar 'Anadolu' ve 'Miras' operasyonları. Bu operasyonların önemi özellikle ülkemizden kaçırılan eserlerin yurt dışında müzayede evlerinde satıldığı yönündeki tezimizi tamamen doğrulayarak ortaya çıkaran operasyonlar olmasıdır" dedi. 'ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLIYORLAR'

Sürücü, tarihi eser kaçakçılığı alanında ekipte bulunan arkeoloji mezunu polis memurlarının katkısının büyük olduğunu ifade ederek, "Bu suçla mücadele alanında yürüttüğümüz çalışmalarda ekibimiz önemli bir yet tutmakta. Ekibimizde arkeoloji mezunu arkeolog polislerimiz var. Özellikle bu suçun takibinde iş alanında uzman olan bu personel büyük katkılar sağlıyor. Yurt dışında satılan eserlerin tespitinde ve diğer tespit ettiğimiz kaçak olabileceğini değerlendirdiğimiz tarihi eserlerin belirlenmesinde bu arkadaşlarımız çok büyük katkı sağlıyorlar. Çalışmaların başarısının odağında bu arkadaşlarımızın deneyimi ve birikimi yatıyor. Bunun dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte eserlerin iadesi aşamasında da ciddi bir mesai harcanmakta. ve ülkemizden kaçırılan kültürel tarihi mirasımızın ülkemize iadesine yönelik etkin çalışmalar yürütülmektedir" diye konuştu.