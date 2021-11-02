EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ PANDEMİ SÜRECİ İLE BİRLİKTE DOLANDIRICILIK SUÇLARINDA ARTIŞLAR OLDU - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, pandemi sürecinde telefonla ve internetten dolandırıcılık suçlarında artışlar yaşandığını belirterek, KOM Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimizde, diğer tüm suç alanlarında olduğu gibi bu dolandırıcılık, tefecilik ve benzeri suç türleri ile mücadele etmeye devam ediyoruz dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Aktaş burada İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve müdür yardımcıları tarafından karşılandı. Tören mangasını selamladıktan sonra şeref defterini imzalayan Aktaş, yapılan çalışmalar hakkında Ağırlar'dan bilgi aldı. Aktaş, daha sonra Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği ve Eskişehir- Seyitgazi kara yolunun 2'nci kilometresinde yapımı devam Eskişehir Trafik Okulu ve Uygulamalı Eğitim Pisti'nin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, Bu merkez aslında Türkiye'de ikinci ama bu özelliklerdeki ilk ve en gelişmiş merkezimiz oldu burası. Burayı 'güvenli sürüş sürücü eğitim pisti' olarak planladık ve ihalesini yaptık. İnşaatı da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah şubat ayında teslim alacağız ve hizmete başlayacağız. Çok değerli bir tesis olacak. Hem kendi personelimize yönelik hem de diğer ülkelerin emniyet personellerine yönelik uluslararası eğitimleri de burada vereceğiz. Ayrıca başta 112 personelleri olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da talep olması halinde burada ileri sürüş teknikleri ile ilgili çok ciddi eğitimler vereceğiz. Ülkemize ve Eskişehir'imize hayırlı uğurlu olsun dedi.

PANDEMİDE DOLANDIRICILIK SUÇLARI ARTTI

Aktaş, bir gazetecinin kripto para dolandırıcılığı ile ilgili sorusu üzerine, Maalesef bu pandemi süreci ile birlikte telefonla ve internetten dolandırıcılık suçlarında artışlar oldu. KOM Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimizde, diğer tüm suç alanlarında olduğu gibi bu dolandırıcılık, tefecilik ve benzeri suç türleri ile mücadele etmeye devam ediyoruz dedi.