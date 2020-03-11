Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, şampiyon hokeycileri ödüllendirdi - Son Dakika

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Mete, Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Trophy Ligi'nde şampiyon olan Gaziantep Polisgücü oyuncularını ödüllendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında Gaziantep Polisgücü oyuncularını ve yönetim kurulunu kabul eden Mete, onlarla sohbet etti, şampiyona hakkında bilgi aldı.

Oyunculara cumhuriyet altını hediye eden Mete, başarılarından dolayı oyuncuları tebrik etti.

Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ise takımın bu yıl büyük başarılar aldığını ve bu başarıyı kente armağan ettiklerini söyledi.