Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Gökduman'a Veda Yemeği

Emniyet Müdürü Gökduman'a Veda Yemeği

1 saat önce

Şehit edilen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine atanan Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman için veda yemeği düzenlendi.

Emniyet Müdürü Gökduman'a Veda Yemeği, System.String[]
Şehit edilen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine atanan Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman için veda yemeği düzenlendi.

Polisevi'nde düzenlenen yemeğe Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile sivil toplum örgüt temsilcileri katıldı.

Yemekte yaptığı konuşmada etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Gökduman, görev süresi boyunca Osmaniye'nin emniyeti için beraber çalıştığı kurumlara ve emniyet personeline teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından Gökduman'a teşekkür plaketi verilirken İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan ise Gökduman'a özel hazırlanmış kutu içinde komando bıçağı ile mavi komando beresi vererek kendisini fahri komando ilan etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:36 Kaynak: AA

Rize, Altuğ Verdi, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı

Sosyal Medya Paylaşımı Büyük Tepki Çeken Kenan Sofuoğlu'nun Danışmanı, Görevinden İstifa Etti Polis Memuru, Otomobilin Çarptığı Yaralı Köpeği Veteriner Kliniğine Kadar Kucağında Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 22:14:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emniyet Müdürü Gökduman'a Veda Yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]