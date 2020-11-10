Emniyet personeline Korona virüs ile mücadelede başarı belgesi - Son Dakika

Emniyet personeline Korona virüs ile mücadelede başarı belgesi

10.11.2020 10:07
Emniyet personeline Korona virüs ile mücadelede başarı belgesi, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede özverili çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Amirliği Personeli başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede özverili çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Amirliği Personeli başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Başarı belgelerini takdim eden Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgınına karşı ilk günlerden itibaren kademeli olarak etkin önlemler alındı. Alınan önlemler kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu, Seyahat İzin Kurulu Çalışma Grubu, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Çalışma Grubu oluşturuldu. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları başta olmak üzere, günlük eczane, market ve maaş talepleri gibi birçok hususta istekleri karşılandı. İlçe Emniyet Amirliği Personeli ve gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan herkese teşekkür ederim." dedi. - KÜTAHYA

Emniyet personeline Korona virüs ile mücadelede başarı belgesi
Emniyet personeline Korona virüs ile mücadelede başarı belgesi
Emniyet personeline Korona virüs ile mücadelede başarı belgesi
Emniyet personeline Korona virüs ile mücadelede başarı belgesi
Emniyet personeline Korona virüs ile mücadelede başarı belgesi

Koronavirüs, Şaphane, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Emniyet personeline Korona virüs ile mücadelede başarı belgesi - Son Dakika


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