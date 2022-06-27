EMNİYET ŞERİDİNDE BEKLEYEN İETT OTOBÜSÜNE ÇARPAN KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika
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EMNİYET ŞERİDİNDE BEKLEYEN İETT OTOBÜSÜNE ÇARPAN KAMYON DEVRİLDİ

27.06.2022 07:37
EMNİYET ŞERİDİNDE BEKLEYEN İETT OTOBÜSÜNE ÇARPAN KAMYON DEVRİLDİ

BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen İETT otobüsüne meyve yüklü kamyon çarptı.

BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen İETT otobüsüne meyve yüklü kamyon çarptı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan İşgör isimli şoförün kullandığı içinde yolcusu bulunmayan 34 TP 6360 plakalı İETT otobüsü İSTOÇ mevkiinde arıza yaptı. İşgör, otobüsü emniyet şeridine park ederek yardım bekledi. Bu sırada 35 SFZ 25 plakalı meyve yüklü kamyonu kullanan Avni Demirarslan arıza yapan otobüse çarparak devrildi. Kazayı her iki sürücüde yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen kamyon bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

- İstanbul

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Edirne, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMNİYET ŞERİDİNDE BEKLEYEN İETT OTOBÜSÜNE ÇARPAN KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMNİYET ŞERİDİNDE BEKLEYEN İETT OTOBÜSÜNE ÇARPAN KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika
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