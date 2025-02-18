Emrah Karaca Solo Konser Veriyor

Güncel

(İZMİR) - Efsane rock grubu Moğollar'ın solisti Emrah Karaca, İzmir'de ilk solo konserini Urla'da vermeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin kıymetli seslerinden Cem Karaca'nın kendisi gibi müzisyen oğlu Emrah Karaca, 2008 yılından beri sürdürdüğü Moğollar kariyerine solo konserlerle devam etmeye hazırlanıyor. Efsane Anadolu Rock grubunun başarılı solisti, 26 Şubat akşamı İzmir Urla'nın sevilen etkinlik mekanı Avlu Urla'da sahne alacak.

Babası Cem Karaca'yla 'Vira' demişti

Müzik yaşamına babası Cem Karaca ile birlikte yaptıkları bestelerden oluşan "Bindik Bir Alamete…" albümüyle adım atan Emrah Karaca, 2008 yılından bu yana da Moğollar grubunun solistliğini üstlenerek Anadolu Rock'a gönül verenleri büyülemeyi başarıyor. 1976 İstanbul doğumlu ünlü solist bugüne kadar Moğollar'la birlikte defalarca salladığı İzmir'de ilk kez solo konser verecek. 26 Şubat akşamı İzmirliler de Emrah Karaca'yı dinlemenin tadını çıkaracak.

Sevenlerini, 26 Şubat akşamı Avlu Urla'ya davet eden Emrah Karaca, kariyerine solo konserlerle devam edeceğini, sevenlerinin kendisini yalnız bırakmamasını istedi.