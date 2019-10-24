Son Dakika Haberleri: Emre Altuğ: İlk rap düetini ben yaptım!
Son Dakika Magazin Emre Altuğ: İlk rap düetini ben yaptım!

Emre Altuğ: İlk rap düetini ben yaptım!

1 saat önce

Oyunculuk kariyerine Güldür Güldür Show'la devam eden Emre Altuğ; 'şarkıcılık ve oyunculuk benim iki bacağım gibi,ikisini de hakkıyla yapıyorum' dedi.

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Oyunculuk kariyerine Güldür Güldür Show'la devam eden Emre Altuğ; 'şarkıcılık ve oyunculuk benim iki bacağım gibi,ikisini de hakkıyla yapıyorum' dedi.Emre Altuğ rap müziğe ilgi duyduğunu Ceza, Ben Fero ve Ezhel'i beğendiğini söyledi.

Emre Altuğ: İlk rap düetini ben yaptım!

Emre Altuğ, ben fero, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:46 
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