Emre Altuğ: İlk rap düetini ben yaptım!

Oyunculuk kariyerine Güldür Güldür Show'la devam eden Emre Altuğ; 'şarkıcılık ve oyunculuk benim iki bacağım gibi,ikisini de hakkıyla yapıyorum' dedi.Emre Altuğ rap müziğe ilgi duyduğunu Ceza, Ben Fero ve Ezhel'i beğendiğini söyledi.