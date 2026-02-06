Emre Cömert'in Hayata Dönüş Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emre Cömert'in Hayata Dönüş Mücadelesi

Emre Cömert\'in Hayata Dönüş Mücadelesi
06.02.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde annesini ve bebeğini kaybeden Emre Cömert, babasıyla marangoz atölyesinde yaşam savaşı veriyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinde annesini ve 40 günlük bebeğini kaybeden Emre Cömert, yıkılan ev ve iş yerlerinin ardından babasıyla yeniden kurdukları marangoz atölyesinde yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Akçadağ ilçesinde Cömert ailesi depremin ardından ev ve iş yerlerinin yıkılmasıyla zor günler geçirdi. Depremde aile enkaz altında kalırken babaanne Ömür Cömert ile 40 günlük torunu hayatını kaybetti. Aileden geriye kalanlar ise tüm zorluklara rağmen yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Depremin ardından marangoz atölyesi kurarak hayatlarını sürdürmeye başladılar

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Akçadağ ilçesinde 29 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yapı da enkaza döndü. Yapı stokunun yaklaşık yüzde 90'ının hasar gördüğü ilçeye bağlı Başpınar Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 45 yıldır marangoz ustalığı yapan 59 yaşındaki Kamuran Cömert ve ailesi, 6 Şubat'ta saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depreme evlerinde yakalandı. Ev ve iş yerleri yan yana bulunan aile, yıkılan binanın altında kaldı. Saatler süren çalışmaların ardından enkazdan çıkarılan aileden anne Ömür Cömert ile 40 günlük bebeği kurtarılamadı. Büyük bir acı yaşayan aile depremin ardından yıkılan evlerine yakın bir bölgede yeniden bir marangoz atölyesi kurarak yaşamlarını sürdürmeye başladı.

"Annemi ve kızımı kaybettim"

Depremde annesini ve 40 günlük kızını kaybeden Emre Cömert, dededen kalan mesleği babasıyla birlikte devam ettirdiklerini belirterek, "Depremde evlerimiz, iş yerlerimiz ve araçlarımız yıkıldı. Annemi ve kızımı kaybettim. Kendi imkanlarımızla yeniden atölye kurduk. Daha sonra kurduğumuz yer rezerv alanına girince tekrar kaldırmak zorunda kaldık. Yaklaşık bir yıl boşta kaldıktan sonra yeniden tezgahlarımızı kurduk. Şu anda PVC ve kereste sektöründe çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Atölyemiz yıkıldı, evimiz yıkıldı ama yeniden işimize başladık"

Baba Kamuran Cömert ise "Atölyemiz yıkıldı, evimiz yıkıldı. Buna rağmen Başpınar Mahallesi'nde yeniden işimize başladık. Hayat devam ediyor. Çalışarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kış sezonu biraz durgun geçse de umudumuzu kaybetmedik" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emre Cömert, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emre Cömert'in Hayata Dönüş Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:43:50. #7.11#
SON DAKİKA: Emre Cömert'in Hayata Dönüş Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.