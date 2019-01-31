Emre Güral ve Olcan Adın'da İşlem Tamam
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
'da transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor.
Lige genç bir kadroyla giriş yapan siyah-kırmızılı ekip, transfer yasağını geçtiğimiz günlerde kaldırmayı başardı. Uzun süren çabalar sonucunda transfer tahtasını açmayı başaran Eskişehirspor, takıma takviye yapmak için atağa geçti. Bu kapsamda Eskişehirspor'un Akdeniz
temsilcileri Antalyaspor
ve Alanyaspor
'dan ayrılan Olcan Adın
, Emre Güral
ve Hasan Ayaroğlu
ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Anlaşma yapılan futbolcuların gün içerisinde imza atmaları bekleniyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:31 Kaynak: İHA
Eskişehirspor'da Emre Güral ve Olcan Adın'da İşlem Tamam
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