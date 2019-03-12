Son Dakika Haberleri: Emre Kaya'nın İlk Albümünü Ben Yaptım"

Emre Kaya'nın İlk Albümünü Ben Yaptım"

44 dakika önce

Ünlü sanatçı Selami Şahin, yeni nesil sanatçılardan en çok Emre Kaya'yı beğendiğini söyleyerek, "Emre Kaya'nın muazzam bir sesi var, çok iyi yorumcu. Daha 17 yaşındaydı kimse bilmez onun ilk albümünü ben yaptım" dedi.

Emre Kaya'nın İlk Albümünü Ben Yaptım
Ünlü sanatçı Selami Şahin, yeni nesil sanatçılardan en çok Emre Kaya'yı beğendiğini söyleyerek, "Emre Kaya'nın muazzam bir sesi var, çok iyi yorumcu. Daha 17 yaşındaydı kimse bilmez onun ilk albümünü ben yaptım" dedi. Ünlü sanatçı Selami Şahin, yeni nesil sanatçılardan en çok Emre Kaya'yı beğendiğini söyledi. Şahin, "Emre Kaya'nın muazzam bir sesi var, çok iyi yorumcu. Daha 17 yaşındaydı kimse bilmez onun ilk albümünü ben yaptım" diyerek Kaya hakkında bilinmeyen bir gerçeği açıkladı. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü; "Kendisi de bilir bir gün çok iyi yerlere geleceğini biliyordum. Taş taş üstüne koyuyor, başarılı işlere imza atıyor. Geldiği seviyeyi görünce onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

EMRE KAYA: "SELAMİ ABİ HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ" Duydukları karşısında oldukça mutlu olduğunu belirten Emre Kaya ise "O çok büyük bir üstat. İyi ki onu tanımışım. Evet, ilk albümümü o yaptı ancak bunu şu ana kadar hiç paylaşmamıştık. Selami abi hayatımı değiştirdi" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

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