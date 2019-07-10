Son Dakika Haberleri: Emre Kaya: "Önce Murat Dalkılıç evlenir"
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Emre Kaya: "Önce Murat Dalkılıç evlenir"

50 dakika önce

Emre Kaya, geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak'ta sahne öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.

Emre Kaya:
Murat Dalkılıç, Emre Kaya, Bodrum, Magazin
Emre Kaya, geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak'ta sahne öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Kaya, yeni albüm müjdesi verirken, Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel'in de aşkı bulmalarının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek yakın çevresindeki arkadaşlarından önce Murat Dalkılıç evleneceğini söyledi.

Emre Kaya, geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak'ta sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Emre Kaya, yeni albüm müjdesi verirken özel hayatıyla ilgili sorulara da cevap verdi. Hayatının bu döneminde aşık olmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, eğer hayatında bir kadın olursa asla saklamayacağını vurguladı.

Yeniden evlenir misiniz sorusuna, "Aşık olursam evlenirim" şeklinde yanıt veren Emre Kaya, evliliğin günümüzde starlığı negatif anlamda etkilemediğini sözlerine ekledi. Bir kadında aradığı ilk kriterin güzellik değil, uyum ve sükünet olduğunu açıklayan başarılı popçu, asla ünlü bir kadınla evlenme niyetinin olmadığını söyledi.

"Murat ve Hande çok yakışıyorlar"

Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin de yakın arkadaşı Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel'in de aşkı bulmalarının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Emre Kaya, Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in birbirlerine çok yakıştıklarını sözlerine ekledi.

Emre Kaya, ilk hangi çift evlenir sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Bence önce Murat Dalkılıç evlenecek. Çünkü benim yakın arkadaşım Murat Dalkılıç evliliğin tadını aldı. Ben de evliliği tatmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki evliliği yaşayan genelde yine evlenir". - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
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