Son Dakika Haberleri: Emşav'dan Şehitler İçin 182'nci Mevlit

Emşav'dan Şehitler İçin 182'nci Mevlit

1 saat önce

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince şehitler için 182. Mevlid-i Şerif okutuldu.

Emşav'dan Şehitler İçin 182'nci Mevlit, System.String[]
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince şehitler için 182. Mevlid-i Şerif okutuldu.

EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası cumartesi günü şehitler için okutulan mevlidin bu ay 182'ncisi gerçekleştirildi. Terme ilçesi Miliç Camisi'nde okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Şehit Mustafa Zıvalı, Şehit Haluk Abdi, Şehit Uğur Taş, Şehit Mehmet Erol, Şehit Zafer Demircan, Şehit Erkan Alışır, Şehit Mehmet Erçin, Şehit Kemal Karatay ve bütün şehitler için dua edildi.

Mevlit programına, Terme Kaymakamı Mehmet Parlak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, müdür yardımcısı Necmettin Aygün, Terme İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, MHP Terme İlçe Başkanı Bekir Yağcı ve yönetim kurulu üyeleri, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim ve şehit ailesi işle gaziler katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:36 Kaynak: İHA

Karadeniz, Terme, Güncel
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