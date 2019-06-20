Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

12 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,54 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,71 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,54 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 0,71 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017142 -4,54
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012275 -0,71
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014011 -0,60
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014415 -0,53
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014009 -0,52
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014043 -0,47
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030410 -0,46
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014288 -0,43
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042675 -0,39
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013780 -0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:47 Kaynak: AA
Ekonomi
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