En fazla kaybettiren BES fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,67 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,27 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,19 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:42 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,67 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası
İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,27 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,19 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul
Port. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040532
|-0,67
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040152
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,014963
|-0,19
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010007
|-0,14
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,052849
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019676
|-0,10
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,015925
|-0,08
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,019031
|-0,06
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,050863
|-0,05
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022350
|-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Süper Loto 25 milyon lira devretti Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Yarasa dışkısı toplarken kayaların arasına sıkışan adam 4 gün sonra kurtarıldı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu