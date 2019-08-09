Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,67 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,27 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,19 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,67 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,27 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,19 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040532 -0,67
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040152 -0,27
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014963 -0,19
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010007 -0,14
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,052849 -0,12
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019676 -0,10
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,015925 -0,08
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019031 -0,06
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050863 -0,05
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022350 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
İş Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:42 Kaynak: AA
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