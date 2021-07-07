BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,104508
|-0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,117101
|-0,26
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,062338
|-0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,124487
|-0,26
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108422
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010496
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020145
|-0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010677
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010739
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024042
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,009802
|-2,90
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,009886
|-2,23
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,067543
|-0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031990
|-0,67
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034706
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034016
|-0,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088505
|-0,44
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031237
|-0,35
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016842
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027160
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038194
|-0,71
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026561
|-0,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049110
|-0,48
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069844
|-0,48
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032932
|-0,36
Kaynak: AA
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