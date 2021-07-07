BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104508 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,117101 -0,26 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062338 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,124487 -0,26 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108422 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010496 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020145 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010677 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010739 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024042 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,009802 -2,90 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,009886 -2,23 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067543 -0,78 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,031990 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034706 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034016 -0,64 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088505 -0,44 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031237 -0,35 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016842 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027160 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038194 -0,71 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026561 -0,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049110 -0,48 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069844 -0,48 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032932 -0,36 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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