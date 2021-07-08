En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,65 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,48 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067105 -0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056063 -0,48 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018147 -0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018962 -0,06 ZEM Para Piyasası EYF 0,029748 -0,06 VEM Para Piyasası EYF 0,073528 -0,05 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108364 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010125 -0,05 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104457 -0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,026824 -0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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