Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,47 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,30 ile "Ünlü Portföy İki. Değ. Fon" ve yüzde 0,22 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,47 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,30 ile "Ünlü Portföy İki. Değ. Fon" ve yüzde 0,22 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019661 -0,47
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,028786 -0,30
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013677 -0,22
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011743 -0,20
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,282341 -0,15
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,817314 -0,11
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,554918 -0,05
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,018899 -0,04
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014507 -0,02
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,056262 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:55 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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