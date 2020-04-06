En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,51 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,541816 -1,51 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,217996 -1,41 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038823 -1,40 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,771252 -1,33 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043308 -1,30 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071761 -1,25 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,662364 -1,13 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079286 -0,95 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023592 -0,93 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,045539 -0,92

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)