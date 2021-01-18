Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027514 -0,51 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,039399 -0,50 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,218914 -0,46 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,065940 -0,44 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,089065 -0,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,997663 -2,54 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010717 -2,45 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,962439 -1,85 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,363214 -1,59 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,729582 -1,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,105960 -2,64 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108656 -2,58 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054995 -2,57 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,704868 -2,13 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,044934 -1,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,422135 -0,96 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,252101 -0,92 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,069060 -0,79 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,609136 -0,74 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,105805 -0,73 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,126010 -0,92 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,045656 -0,65 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,691946 -0,47 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,392918 -0,45 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,813226 -0,98 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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