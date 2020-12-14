BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,101114 1,23 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,097288 1,17 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,057259 1,04 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054676 0,98 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,101501 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017965 0,94 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,020883 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,053935 2,41 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,078397 1,95 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,130169 1,87 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,087258 1,80 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,134849 1,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,185288 1,28 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,103250 1,23 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,130572 1,18 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,028387 1,16 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,081691 1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,061432 1,43 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043170 1,37 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029766 1,04 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,024847 0,85 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,035773 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051421 2,00 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,052791 1,84 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054603 1,68 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046718 1,67 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049249 1,63 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031130 0,15 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028088 0,15 ZEM Para Piyasası EYF 0,027150 0,14 VEM Para Piyasası EYF 0,067096 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,070661 0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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