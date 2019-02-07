Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,16 ile "Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon", yüzde 0,89 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,86 ile "TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,16 ile "Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon", yüzde 0,89 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,86 ile "TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,063982 1,16
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,002270 0,89
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,726214 0,86
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,883088 0,84
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,140053 0,82
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035378 0,80
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013497 0,76
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,483519 0,75
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,447679 0,75
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066493 0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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