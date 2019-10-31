Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,82 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,77 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,82 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,77 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076766 0,96
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,543318 0,82
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,862040 0,77
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037504 0,61
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,094433 0,38
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019116 0,33
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022285 0,29
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017658 0,23
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,514044 0,18
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,099573 0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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