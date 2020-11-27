Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027128
|0,24
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,108459
|0,09
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,879921
|0,07
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,072897
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.
|0,022146
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,209439
|0,67
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,302235
|0,33
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,194359
|0,19
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,177415
|0,17
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,518537
|0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,115786
|2,70
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,464010
|2,33
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053340
|2,13
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105289
|2,07
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,181534
|1,77
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,059374
|1,02
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,039223
|0,74
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,515289
|0,73
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,370872
|0,66
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,025495
|0,58
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,633576
|1,61
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,410176
|1,49
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,253762
|1,47
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,293415
|0,32
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,212488
|0,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,032229
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060848
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,167154
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,890157
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,881742
|0,04
- Kaynak: AA
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