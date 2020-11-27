Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027128 0,24 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,108459 0,09 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,879921 0,07 Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,072897 0,06 Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç. 0,022146 0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,209439 0,67 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,302235 0,33 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,194359 0,19 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,177415 0,17 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,518537 0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,115786 2,70 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,464010 2,33 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053340 2,13 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105289 2,07 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,181534 1,77 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,059374 1,02 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,039223 0,74 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,515289 0,73 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,370872 0,66 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,025495 0,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,633576 1,61 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,410176 1,49 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,253762 1,47 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,293415 0,32 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,212488 0,23 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,032229 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060848 0,04 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,167154 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,890157 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,881742 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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