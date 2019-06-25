Son Dakika Haberleri: "En güzel kirmanı eğirmek" için ter döktüler
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"En güzel kirmanı eğirmek" için ter döktüler

2 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak Mahallesi'nde 21'incisi gerçekleştirilen "Yörükler Şenliği"nde düzenlenen yarışmada kadınlar en güzel "Kirmanı Eğirmek" için yarıştılar.

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak Mahallesi'nde 21'incisi gerçekleştirilen "Yörükler Şenliği"nde düzenlenen yarışmada kadınlar en güzel "Kirmanı Eğirmek" için yarıştılar.
Dığrak Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel olarak tertip edilen "Kirman Eğirme" yarışması, katılımcıların yoğun ilgisini çekti.
Dernek Başkanı Murat Uğurlu, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yeni nesil tarafından da bilinmesi ve yaşatılmasını arzu ettiklerini söyledi.
Şenliğin en çok ilgi çeken yarışmalarından birinin "Kirman Eğirmek" olduğunu aktaran Uğurlu, şunları kaydetti;
"Kirman eğirmek, genci, yaşlısı ile şenliğimizin en ilgi çeken yarışmalarından biri haline geldi. Çünkü bu bizim yüzyıllar öncesi kültürümüze dayanıyor. Ninelerimiz bu şekilde yünden ip üreterek, çadırlarımızı dokuyor, örgülerimizi örüyorlardı. Bu kültürel mirasımızı yeni neslimize de aktarmak adına bu yarışmayı düzenliyoruz. Şenliğimizin genel felsefelerinden biri de budur. Bu yarışmayı her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Çok yoğun bir katılım oluyor. Yarışmada favori yarışmacılarımız var. Son iki, üç yılın şampiyonu olanlar var. Diğerleri de onları geçmek adına yarışıyorlar."
Jüri, mahallede yaşayan en tecrübeli kirman eğiricilerinden oluşturuldu.
Jürinin değerlendirmesinin ardından dereceye giren ilk üç yarışmacı, özel bir hastanede genel sağlık taraması ile ödüllendirildi.
Şenlikte kirman eğirme yarışmasının yanı sıra yumurta, çuval, halat çekmece ve şiir yarışmaları düzenlendi.
Kirman
Döne döne yünü eğiren, büken ve ip haline getiren el aletine kirman deniliyor. Tahtadan yapılan alet, ince bir çubuğa geçirilen çapraz tahtalar ile sarkaç gibi dönen makara özelliği ile yünün bükülerek eğrilmesini sağlıyor.
Eğrilen yün ipler, yelek ve ceket gibi giysilerin yanı sıra aba, kilim, halı dokunmasında kullanılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:31 Kaynak: AA
Murat Uğurlu, Ilgın, Konya, Yörükler, Güncel
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