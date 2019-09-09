Son Dakika Haberleri: "En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır"
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"En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır"

1 saat önce

Fenerbahçe Koleji'nin yeni eğitim yılı açılışına katılan Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal, "En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır.

Fenerbahçe Koleji'nin yeni eğitim yılı açılışına katılan Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal, "En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır." dedi.

Fenerbahçe Koleji'nin Ataşehir'deki yerleşkesinde düzenlenen törene katılan Ersun Yanal, yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkati çekti.

Öğrencilerle buluşmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Yanal, "Sahaya çıkmaktan daha heyecanlıyım burada. Bir ülkenin geleceğiyle buluşmak heyecan verici. Bu geleceğin kendisi olan çocuklarımız Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Çocukların çok önemli olduğunu vurgulayan Yanal şunları kaydetti:

"Eğitime, çağdaş yaşama olması gereken katkısını kulüp tüzüğüne taşıyan bir camianın üyesiyim. Bu eğitim ve çağdaş yaşam tasarılarını Mustafa Kemal ilkeleri üzerine ve anayasasına koyan topluluğun üyesiyim. Cehaletin toplumları nasıl yerinde saydırdığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sizler çok önemlisiniz. Bu ülke ve cumhuriyet kadar önemlisiniz. Ne zaman nerede olursanız olun tıpkı kulübüm, başkanım ve camiam gibi ben de yanınızda olacağım."

Yanal konuşmasını "En güzel söz size söylenmeyen sözdür. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır." diyerek bitirdi.

Açılışa, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, futbol takımı idari menajeri Volkan Ballı, antrenör Volkan Demirel, futbolcular Adil Rami ve Harun Tekin de katıldı.

Fenerbahçe Koleji, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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