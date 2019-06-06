Son Dakika Haberleri: En İyi Tasarruf: Gigi Buffon - FC Barcelona
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En İyi Tasarruf: Gigi Buffon - FC Barcelona

1 saat önce

Haziran 2015'te Gigi Buffon, FC Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi finalinde Dani Alves'i reddetmek için bu çarpıcı tasarruftan kurtuldu. İtalyanlar, Brezilya’nın atışını net bulmaya devam etmek için çarpıcı refleksler gösterdi. Dugout'ta kontrol et!

Haziran 2015'te Gigi Buffon, FC Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi finalinde Dani Alves'i reddetmek için bu çarpıcı tasarruftan kurtuldu. İtalyanlar, Brezilya'nın atışını net bulmaya devam etmek için çarpıcı refleksler gösterdi. Dugout'ta kontrol et!
En İyi Tasarruf: Gigi Buffon - FC Barcelona
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:06 
Dani Alves, Barcelona, Spor
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