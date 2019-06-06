En İyi Tasarruf: Gigi Buffon - FC Barcelona
1 saat önce
Haziran 2015'te Gigi Buffon, FC Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi finalinde Dani Alves'i reddetmek için bu çarpıcı tasarruftan kurtuldu. İtalyanlar, Brezilya’nın atışını net bulmaya devam etmek için çarpıcı refleksler gösterdi. Dugout'ta kontrol et!
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:06
Haziran 2015'te Gigi Buffon, FC Barcelona
'ya karşı Şampiyonlar Ligi finalinde Dani Alves
'i reddetmek için bu çarpıcı tasarruftan kurtuldu. İtalyanlar, Brezilya
'nın atışını net bulmaya devam etmek için çarpıcı refleksler gösterdi. Dugout'ta kontrol et!
Mazbatası iptal edilen eşinin yerine muhtar oldu: Eşimle beraber hizmet edeceğiz
Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e şampiyonluk hediyesi: Anderson Talisca
Milli tekvandocu İrem Yaman'a takipçisinden olay yorum: Ağzımı burnumu kır
Avrupa'nın devleri Ozan Kabak için sıraya girdi!