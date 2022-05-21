En küçük çocuğunun yanında karısını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

En küçük çocuğunun yanında karısını öldüren zanlı tutuklandı

21.05.2022 22:08

İzmir'in Konak ilçesinde 5 yaşındaki çocuklarının yanında bıçakla eşini öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde 5 yaşındaki çocuklarının yanında bıçakla eşini öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi 2619 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Metin Aydoğdu (37), üç çocuğunun annesi Cansu Aydoğdu'nun (31) yaşadığı ailesinin evine geldi. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Aydoğdu, eşi Cansu Aydoğdu ve kavgaya dahil olan eşinin annesi Nedime G.'ye (49) yanında getirdiği bıçakla saldırdı. Ayrı yaşadığı eşi ve kayınvalidesini defalarca bıçaklayan koca, daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Kadınların çığlıklarını duyan çevre sakinleri ise durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen anne ve kızı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Cansu Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Cansu Aydoğdu'nun cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, hastanede tedavisi süren Nedime G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN YANINDA BIÇAKLAMIŞ

Cansu Aydoğdu'nun hayatını kaybettiği, Nedime G.'nin de ağır yaralandığı olayla ilgili korkunç bir detay ortaya çıktı. Metin Aydoğdu'nun, Cansu Aydoğdu'ya sürekli fiziksel şiddet uyguladığı, bu sebeple Cansu Aydoğdu'nun boşanma davası açtığı ve çiftin önümüzdeki haziran ayında da boşanma davaları olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaşanan korkunç olayda çiftin 5 yaşındaki en küçük çocuğu D.A.'nın da evde olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Buca ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanan Aydoğdu, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

En küçük çocuğunun yanında karısını öldüren zanlı tutuklandı
En küçük çocuğunun yanında karısını öldüren zanlı tutuklandı
En küçük çocuğunun yanında karısını öldüren zanlı tutuklandı
En küçük çocuğunun yanında karısını öldüren zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
4 çocuk annesi karısını öldüren zanlı tutuklandı 4 çocuk annesi karısını öldüren zanlı tutuklandı İzmir'de karısını öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandı İzmir'de karısını öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa En küçük çocuğunun yanında karısını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
22:40 Antalya'da yaşayan Ukraynalı eski milletvekili, 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti!
22:39 Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atılmış
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:24 Erdoğan'dan Meral Akşener hakkında sert sözler: Sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim?
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 23:28:30. #1.13#
SON DAKİKA: En küçük çocuğunun yanında karısını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement