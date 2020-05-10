En özel Anneler Günü - Son Dakika

En özel Anneler Günü

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Kaymakam Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Kaymakam Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Demirkan, Gökçebük köyünde şehit Muhammet Sıddık Cintimar, Çayköy'de şehit Kadir Kayveni ve Aşkale'de şehit Semih Güven'in ailelerini ziyaret ederek şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladılar. Ziyaret esnasında Kaymakam Aksu şehit annelerine çiçek takdim ederken, Belediye Başkanı Yaptırmış ise çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretlerde şehit anneleri mutluluğun yanı sıra duygusal anlar yaşadı. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı

Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi

Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı

45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi

Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek

Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış