En popüler küresel mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' oldu - Son Dakika

En popüler küresel mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' oldu

25.12.2020 10:01
En popüler küresel mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' oldu, System.String[]

Medya takip kurumu Ajans Press, en popüler küresel mobil mesajlaşma uygulamasının 2 milyar kullanıcı ile WhatsApp olduğunu açıkladı.

Medya takip kurumu Ajans Press, en popüler küresel mobil mesajlaşma uygulamasının 2 milyar kullanıcı ile WhatsApp olduğunu açıkladı. İkinci sırada Facebook Messenger yer aldı.

Ajans Press, mesajlaşma uygulamaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre, bu yıl WhatsApp ile alakalı basına10 bin 825 haber yansıdı. Messenger ile ilgili çıkan haber adedi ise bin 309 olarak belirlendi.

Ajans Press'in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, en popüler küresel mobil mesajlaşma uygulaması 2 milyar kullanıcı ile WhatsApp oldu. WhatsApp açık ara farkla rakiplerinden önde yer alırken uzun süredir zirveyi bırakmadığı kaydedildi. Onu sırasıyla takip eden popüler mesajlaşma uygulamaları ise 1 milyar 300 milyon ile Facebook Messenger, 1 milyar 206 bin ile WeChat, 648 milyon ile QQ, 433 milyon ile Snapchat, 400 milyon ile de Telegram olarak saptandı.


En popüler küresel mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' oldu

Facebook Messenger, Medya, Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi En popüler küresel mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' oldu - Son Dakika Ekonomi


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