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En Uzun Gece

43 dakika önce

"En Uzun Gece"Orhan Kılıç'ın yönetmenliğini yapıp Eda Erol, Cem Kılıç, Gamze Dar ve Umut Özkan ile birlikte oynadığı "En Uzun Gece"; gerçek hikayelerden yola çıkılarak filme alındı.

"En Uzun Gece"

Orhan Kılıç'ın yönetmenliğini yapıp Eda Erol, Cem Kılıç, Gamze Dar ve Umut Özkan ile birlikte oynadığı "En Uzun Gece"; gerçek hikayelerden yola çıkılarak filme alındı.

Polisiye aksiyon türündeki film; insan tacirlerinden, uyuşturucu baronlarına ve organ mafyasına kadar yaşanları seyirciye sunuyor.

En Uzun Gece

En Uzun Gece, Orhan Kılıç, Umut Özkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:19 Kaynak: AA
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