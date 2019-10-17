En Uzun Gece
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"En Uzun Gece"Orhan Kılıç'ın yönetmenliğini yapıp Eda Erol, Cem Kılıç, Gamze Dar ve Umut Özkan ile birlikte oynadığı "En Uzun Gece"; gerçek hikayelerden yola çıkılarak filme alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:19 Kaynak: AA
"En Uzun Gece"
Orhan Kılıç'ın yönetmenliğini yapıp Eda Erol, Cem Kılıç, Gamze Dar ve Umut Özkan ile birlikte oynadığı "En Uzun Gece"; gerçek hikayelerden yola çıkılarak filme alındı.
Polisiye aksiyon türündeki film; insan tacirlerinden, uyuşturucu baronlarına ve organ mafyasına kadar yaşanları seyirciye sunuyor.
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