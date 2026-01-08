Endonezya, BM İnsan Hakları Konseyi Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
Endonezya, BM İnsan Hakları Konseyi Başkanlığına Seçildi

08.01.2026 19:42
Endonezya'nın Büyükelçisi Sidharto Reza Suryodipuro, BM İHK'nin 2026 dönem başkanlığına seçildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 2026 yılı dönem başkanlığına Endonezya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sidharto Reza Suryodipuro seçildi.

İHK, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Asya-Pasifik Devletleri Grubu tarafından aday gösterilen Suryodipuro'nun, 31 Aralık 2026'da sona erecek İHK dönem başkanlığı görevine seçildiği belirtilen açıklamada, Suryodipuro'nun, İHK'nin 20. döneminde başkanlık yapacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suryodipuro, konseyin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Suryodipuro, "Konseyin kuruluşundan bu yana farklı görüşlere rağmen üye devletler, Konseyin tüm insan haklarının korunmasına yönelik evrensel saygıyı teşvik etme sözünü kabul ederek, aralarındaki bölünmeleri bir kenara bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

İHK'nin yeni dönem başkanı Suryodipuro, Konsey'de tüm insan haklarının adil ve eşit bir şekilde ele alınması gerektiğine inandıklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Endonezya, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

