Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 150 kilometre kuzeybatı açıklarında olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği rapor Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:29:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]