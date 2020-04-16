Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletteki Ternate bölgesinin 83 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin, yerin 13 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

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