Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Bir Evde Kilitli Tutulan 193 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Endonezya'da Bir Evde Kilitli Tutulan 193 Düzensiz Göçmen Yakalandı

5 dakika önce

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Kuzey Sumatra eyaletinde bir evde kilitli tutulan Bangladeşli 193 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

Endonezya'da Bir Evde Kilitli Tutulan 193 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Kuzey Sumatra eyaletinde bir evde kilitli tutulan Bangladeşli 193 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Medan kentinde polisin salı günü düzenlediği baskında, ev ve iş yeri olarak kullanılan bir binada kilitli olarak tutulan 193 Bangladeşli düzensiz göçmen yakalandı.

Tamamı erkek ve çoğunluğu 20'li yaşlarda olan düzensiz göçmenlerin kilitli kaldıkları evde, organizatörler tarafından aç ve susuz bırakıldığı belirtilen haberde, bu kişilerin yasa dışı yollardan Malezya'ya çalışma amaçlı gitmek üzere ülkeye turist olarak giriş yaptığı ifade edildi.

Yapılan soruşturmada düzensiz göçmenlerden bazılarının yaklaşık 4 aydır kilitli tutulduğunu açıklayan bölge yetkilileri, göçmen gözaltı merkezine götürülen 193 kişinin işlemlerin ardından ülkelerine geri gönderileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:45 Kaynak: AA

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