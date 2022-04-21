Endonezya'da seçimlerin erteleneceği iddiaları nedeniyle protesto düzenlendi - Son Dakika
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Endonezya'da seçimlerin erteleneceği iddiaları nedeniyle protesto düzenlendi

21.04.2022 18:37

KUALA Endonezya'da yüzlerce kişi, 2024'te yapılması planlanan seçimlerin erteleneceğine yönelik iddialar üzerine eylem yaptı.

KUALA Endonezya'da yüzlerce kişi, 2024'te yapılması planlanan seçimlerin erteleneceğine yönelik iddialar üzerine eylem yaptı.

Başkent Cakarta'da çoğunluğu öğrencilerden oluşan kalabalık grup, hükümetin iki dönemlik yasal sınıra takılan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun görevde kalması için 2024'te yapılması planlanan seçimleri erteleyeceği yönündeki söylentilere karşı protesto düzenledi.

Başkent sokaklarında yürüyen yüzlerce gösterici, artan gıda ve petrol fiyatları, tartışmalı iş yasası ve muhalif aktivistlerin hedef alınmasına tepki göstererek sloganlar attı.

Güvenlik güçleri, protestocuların Başkanlık Sarayı ve Parlamento binasına yürüme girişiminin ardından buralara giden yolları kapadı.

Protestocular, milletvekillerinin seçimleri ertelememelerini veya anayasayı Başkan Widodo'nun 2024'te tekrar aday olmasına izin verecek şekilde değiştirmemelerini talep etti.

Devlet Başkanı ve kabinenin söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen, 2024'te yapılması planlanan seçimlerin erteleneceğine dair söylentiler Endonezya kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.

Cakarta Polis Sözcüsü Endra Zulpan, yaklaşık 800 kişilik kalabalığın karanlığın çökmesiyle barışçıl bir şekilde dağıldığını söyledi.

Başkent ve çevre şehirlerdeki binlerce öğrenci, 11 Nisan'da söz konusu söylentileri protesto etmek için yürüyüş düzenlemişti.

Widodo, hükümetin seçimleri erteleyeceği yönündeki haberleri yalanlayarak kabineye 2024 seçimlerinin 14 Şubat'ta yapılacağı yönünde açıklama yapması talimatı verdiğini belirtmişti.

Diktatör Suharto'nun demokrasi yanlısı kitlesel protestolarla devrilmesinin ardından 1999'da kabul edilen Endonezya Anayasası'nın ilk maddesi uyarınca Endonezya'da devlet başkanlarının görev süreleri iki dönemle sınırlı.

Endonezya'da seçimlerin erteleneceği iddiaları nedeniyle protesto düzenlendi
Endonezya'da seçimlerin erteleneceği iddiaları nedeniyle protesto düzenlendi
Endonezya'da seçimlerin erteleneceği iddiaları nedeniyle protesto düzenlendi
Endonezya'da seçimlerin erteleneceği iddiaları nedeniyle protesto düzenlendi

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Kaynak: AA

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