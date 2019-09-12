Son Dakika Haberleri: Endonezya'da orman yangınları hava kalitesini düşürdü
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Endonezya'da orman yangınları hava kalitesini düşürdü

1 saat önce

Endonezya'da orman yangınları nedeniyle 6 eyalette hava kalitesinin düştüğü bildirildi.

Endonezya'da orman yangınları hava kalitesini düşürdü, System.String[]

Endonezya'da orman yangınları nedeniyle 6 eyalette hava kalitesinin düştüğü bildirildi.

Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Güney Sumatra, Riau, Jambi, Doğu, Batı ve Güney Kalimantan eyaletlerinde uzun süredir devam eden orman ve çalılık alandaki yangınlar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, yangınlardan dolayı yayılan dumanın etkili olduğu bölgelerde, hava kirliliğinin arttığı ve hava kalitesinin "sağlıksız" seviyelerde olduğunu ifade etti.

Hava kirliliği nedeniyle binlerce kişi solunum yolu rahatsızlığı şikayetiyle hastanelere başvururken, bazı eyaletlerdeki okullarda geçici süreyle eğitime ara verildi.

Hava kirliliğine karşı halkı maske takmaları yönünde uyaran yetkililer, uzun süreli açık hava aktivitelerinden de kaçınılması çağrısında bulunuyor.

Öte yandan ülke genelinde ocaktan ağustosa kadar çıkan yangınlarda büyük bölümü Sumatra ve Borneo Adası'nda olmak üzere yaklaşık 330 bin hektar ormanlık alanın yok olduğu bildirilmişti.

Endonezya'daki orman yangınları ve neden olduğu yoğun duman Malezya, Singapur ve Tayland gibi komşu ülkeleri de olumsuz etkiliyor. ?

Ülkede özellikle mayıs ile eylül arasında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açmak amacıyla yaktığı ateşler orman yangınlarında artışa neden oluyor.

Jakarta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:06 Kaynak: AA
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