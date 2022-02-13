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Endonezya'da sahilde meditasyon yapanların dalgalara kapılması sonucu 10 kişi öldü - Son Dakika

Endonezya'da sahilde meditasyon yapanların dalgalara kapılması sonucu 10 kişi öldü

13.02.2022 13:12
Endonezya'da sahilde meditasyon yapanların dalgalara kapılması sonucu 10 kişi öldü

Endonezya'nın doğusunda sahilde meditasyon yapmak için bir araya gelen 10 kişinin dev dalgalara kapılarak öldüğü bildirildi.

Endonezya'nın doğusunda sahilde meditasyon yapmak için bir araya gelen 10 kişinin dev dalgalara kapılarak öldüğü bildirildi.

The Straits Times'ın haberine göre, 23 kişilik bir grup meditasyon yapmak için gece yarısından sonra Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Payangan sahilinde bir araya geldi.

Polis şefi Hery Purnomo, yerel basına yaptığı açıklamada, denize çok yakın bir noktada bulunan grubun, dev dalgalara kapılarak sürüklendiğini bildirdi.

Purnomo, grubun ne tür bir ritüel gerçekleştirmek için toplandığının henüz belirlenemediğini ancak konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Yetkililer, denize sürüklenen gruptan 10 kişinin cesedine ulaşıldığını, 12'sinin kurtarıldığını ve 40 yaşlarındaki bir kişiden henüz haber alınamadığını belirtti.

Bunun yanı sıra hayatını kaybedenlerin bazılarının akraba olduğu ve yakın kasabalardan bölgeye geldiği kaydedildi.

Sık sık tsunami ve gelgit dalgalarının görüldüğü ülkede halka denize girmeme ve sahil kenarlarında bulunmama uyarısı yapılmıştı.

Doğu Cava'nın Malang semtinde 2021'de iki yerli turist dalgalara kapılarak hayatını kaybetmişti.

2019'da da Lampung eyaletindeki plajda 5 kişi dalgalar tarafından denize sürüklenerek yaşamını yitirmişti.

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Endonezya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da sahilde meditasyon yapanların dalgalara kapılması sonucu 10 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da sahilde meditasyon yapanların dalgalara kapılması sonucu 10 kişi öldü - Son Dakika
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