Endonezya'da sel felaketinde bilanço artıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Endonezya'da sel felaketinde bilanço artıyor - Son Dakika

Endonezya'da sel felaketinde bilanço artıyor

6 saat önce

Endonezya'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 66'ya yükseldi.

Endonezya'da sel felaketinde bilanço artıyor, System.String[]

Endonezya'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 66'ya yükseldi.


Endonezya'nın başkenti Jakarta ve çevresinde yeni yılın ilk gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Endonezyalı yetkililer ölü sayısının 66'ya yükseldiğini açıkladı. Şu ana kadar 173 bin kişinin tahliye edildiği ülkede, yetkililer durumun daha da kötüye gitmesinden endişe ediyor. Yetkililer, gelecek günlerde Jakarta ve ülkenin en popüler adalarından biri olan Java Adası'nda 102 milimetre yağış beklendiğini aktardı.


35 bin kişi sığınaklara yerleştirildi


Ulusal Afet Önleme Ajansı Sözcüsü Agus Wibowo, sularla bulaşan hastalıkları engellemek için çalışmalara başladıklarını kaydederek, Jakarta'daki 35 binden fazla kişinin geçici barınaklara dönüştürülen hükümet binalarında, okullarda ve alışveriş merkezlerinde kaldığını söyledi. Başkent Jakarta'nın doğusunda bulunan Bekasi kentinde, yaklaşık 150 bin kişi tahliye edildi.


Jakarta, dünyanın en hızlı batan kentlerinden biri. Bataklık araziye inşa edilen kent, sık sık su baskınlarına maruz kalıyor. Endonezya Meteoroloji Ofisi, Jakarta'nın 1 Ocak'ta 38 santimetre yağış aldığını, bunun ise 1996 yılından bu yana kaydedilen en yüksek taşkın olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.


Endonezya hükümeti, ülkenin başkentini Jakarta'dan Boneo Adası'na taşımayı planlıyor. Başkentin taşınmasının ise 34 milyar dolara mal olacağı ifade ediliyor. - JAKARTA

Jakarta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD ve İran arasındaki gerginlik 41 yıl öncesine dayanıyor! Her şey büyükelçilik baskınıyla başladı
Avustralya'da yangınların bilançosu artıyor: 25 ölü Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü

Son Dakika Haberleri
19:05 Avustralya yangınları: Neden 4 aydır söndürülemiyor, bilançosu ne? - Son Dakika Haber
19:00 Fotoğraflarla Avustralya'yı 'kül eden' dev yangın - Son Dakika Haber
19:00 İstanbul Üniversitesi öğrencileri intihar eden arkadaşları Sibel Ünli'yi andı - Son Dakika Haber
18:59 Sosyal medya üzerinden çaldıklarını satmaya çalışan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber
18:56 Kahramanmaraş'ta bağ evlerini soyan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
18:23 15 sene önce çocuğunu kuruturken farketti! Günde en az 200 gram pudra yemeden duramıyor - Son Dakika Haber
18:02 TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti kapandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:09:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya'da sel felaketinde bilanço artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]