Endonezya\'da Toprak Kaymaları: 53 Ölü

ENDONEZYA'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymalarında yaşamını yitirtenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Endonezya basını, Batı Cava bölgesinin başkenti Bandung bölgesinin batısında etkili olan yağışların ardından 24 Ocak'ta ve sonrasında meydana gelen toprak kaymalarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 38'inin kimlik tespitinin yapıldığını duyurdu. Ulusal Afet Yönetim Ajansı verilerine göre; 155 kişinin toprak kaymasından etkilendiği, 27 kişinin ise hala kayıp olduğu biliniyor.