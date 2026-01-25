Endonezya\'da Toprak Kayması: 10 Ölü

ENDONEZYA'da meydana gelen toprak kaymasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Endonezya'nın Batı Bandung bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki yaklaşık 250 kişinin geçici barınaklara tahliye edildiğini belirten yetkililer, kayıp 80'den fazla kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
