Son Dakika Haberleri: Endonezya'da Yasa Dışı Balıkçılıkla Mücadele

Endonezya'da Yasa Dışı Balıkçılıkla Mücadele

46 dakika önce

Endonezya sahil güvenlik birimlerinin, 4 Vietnam ve 2 Malezya bandıralı balıkçı teknesine el koyduğu bildirildi.

Endonezya'da Yasa Dışı Balıkçılıkla Mücadele, System.String[]
Endonezya sahil güvenlik birimlerinin, 4 Vietnam ve 2 Malezya bandıralı balıkçı teknesine el koyduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Denizcilik Bakanlığına bağlı devriye botları, Kuzey Natuna Denizi ve Malakka Boğazı'nda yasa dışı avlanan 4 Vietnam ve 2 Malezya bandıralı balıkçı teknesi yakaladı.

Güvenlik birimleri, el konulan balıkçı teknelerindeki 24 Vietnamlı ve 9 Malezyalıyı gözaltına alırken, olay ilgili soruşturma başlatıldı.

Pazartesi günü de Malakka Boğazı'nda Malezya'ya ait 2 balıkçı teknesine el konulmuştu.

Ülkede yasa dışı balıkçılıkla mücadele kapsamında, 2014'ten bu yana düzenlenen operasyonlarda, kaçak avlandığı belirlenen 500'e yakın balıkçı gemisi batırıldı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirterek, kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı gemilerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Ülkede yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla kaçak balıkçı tekneleri, dinamitle patlatılarak batırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:54 Kaynak: AA
Vietnam, Malezya, Güncel
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