Son Dakika Haberleri: Endonezya'da yolcu gemisindeki yangın
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Endonezya'da yolcu gemisindeki yangın

5 dakika önce

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Masalembu açıklarında yolcu gemisinde çıkan yangında 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Endonezya'da yolcu gemisindeki yangın, System.String[]

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Masalembu açıklarında yolcu gemisinde çıkan yangında 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Doğu Cava eyaletine bağlı Surabaya kentinden Borneo Adası'ndaki Kalimantan bölgesine gitmek üzere yola çıkan arabalı yolcu gemisi KM Santika Nusantara'da çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gemiden 306 kişinin tahliye edildiğini belirten yetkililer, yangında yaralanan 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Yetkililer, geminin yolcu listesinde 111 kişinin isminin kayıtlı olduğunu, tam yolcu sayısının bilinmemesinden dolayı bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Gemideki yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Surabaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:22 Kaynak: AA
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