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Endonezya'daki depremde bilanço artıyor

58 dakika önce

Endonezya'nın Maluku eyaletinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Endonezya'daki depremde bilanço artıyor, System.String[]

Endonezya'nın Maluku eyaletinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 08.46'da Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Yetkililer, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin de yaralandığı depremde 12 binden fazla kişi de evlerini terk etmek durumunda kaldı. Depremde iki üniversite binası, iki hastane ve bir köprü ve 100'den fazla evde hasar meydana geldi.Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Öte yandan, merkez üssü eyaletin başkenti Ambon'un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Depremin ardından 5.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiği öğrenildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Maluku, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:50 Kaynak: İHA
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