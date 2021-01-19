Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 89'a yükseldi - Son Dakika

Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 89'a yükseldi

19.01.2021 12:25
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 89'a yükseldi, System.String[]

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde 15 Ocak'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 89'a ulaştığı bildirildi.

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde 15 Ocak'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 89'a ulaştığı bildirildi.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BNPB) Halkla İlişkiler Sorumlusu Yusuf Latif, yaptığı açıklamada, depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 18 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını ifade etti.

Latif, Mamuju kentinde 78 ve Majene'de 11 olmak üzere şu ana kadar depremde 89 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Devlet Başkanı Joko Widodo da deprem bölgesindeki incelemelerinde evleri hasar görenlere nakdi yardım sağlayacaklarını kaydetti.

Bu arada Batı Sulawesi eyaletinde deprem nedeniyle 28 Ocak'a kadar acil durum ilan edildi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 15 Ocak'ta yerel saatle 01.28'de, merkez üssü Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiğini açıklamıştı.

Halkla İlişkiler, Arama Kurtarma, Endonezya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 89'a yükseldi - Son Dakika


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