Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Macron'un açıklamalarını kınadı - Son Dakika

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef alan sözlerini kınadı.

Widodo, yaptığı açıklamada, Macron'un İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Dini değerlerin kutsallığına zarar veren sözde ifade özgürlüğünün kesinlikle haklı gösterilemeyeceğini ve buna son verilmesi gerektiğini vurgulayan Widodo, "Dini, terör eylemleriyle ilişkilendirmek büyük bir hatadır. Terörizm terörizmdir. Terörizmin hiçbir din ile bağı yoktur." ifadesini kullandı.

Widodo, söz konusu durumun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm dünyanın dayanışmaya ihtiyaç duyduğu dönemde farklı inançlar arasındaki birliği bölebileceğinin altını çizdi.

Joko Widodo ayrıca, Fransa'nın Nice şehrindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıyı da şiddetle kınadığını kaydetti.