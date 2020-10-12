Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

12.10.2020 15:55
Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 267 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 336 bin 716'ya ulaştı.?

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 91 artarak 11 bin 935'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 492 artarak 258 bin 519'a yükseldi.?

Vaka sayısı başkent Cakarta'da 88 bin 174'e, Doğu Cava'da 47 bin 280'e, Bali'de 10 bin 228'e ve Açe'de 5 bin 844'e çıktı.

Malezya'nın bazı bölgelerinde yeniden sokağa çıkma yasağı kararı

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 563 artarak 16 bin 220'ye, aktif vakalar ise 5 bin 39'a ulaştı.

Bugün 109 vaka daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vakalar 11 bin 22 oldu.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 159'a yükseldi.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Selangor eyaletinde 14-27 Ekim, Sabah eyaletinde ise 13-26 Ekim'de kısmi sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanacağını açıkladı.

Japonya'da ölü sayısı 1650'ye yaklaştı

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 270 artarak 90 bin 473'e, ölü sayısı 4 artarak 1647'ye yükseldi.

Son bir günde 6 bin 988 kişiye virüs testi yapıldı. Ülke genelinde 146 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Başkent, Malezya, Japonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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